Krzysztof Adamczyk: Poprzeczka coraz wyżej

Pamela Wrona: „Pytanie do Pana Krzysztofa”: Bycie koszykarskim statystykiem to…

Krzysztof Adamczyk: To co lubię, uczy mnie to bycia precyzyjnym, skrupulatnym, a jednocześnie szybko podejmującym decyzje. Takim człowiekiem jestem, staram się jednak nie być perfekcjonistą, a to właśnie przepis na bycie dobrym statystykiem.

Teraz, kiedy jestem w stanie w bardzo dobry sposób wykonać swoją pracę, uczestniczę w meczu i mam z tego ogromną frajdę. To idealny sposób na realizację hobby połączonego z dodatkowym zarobkiem. Satysfakcja jest ogromna, a dodatkowo mam okazję zobaczyć się ze znajomymi.

To samo odnajdujesz w teleturniejach, w których bierzesz udział?