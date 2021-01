Koszykówka w 2021 – na co najbardziej czekamy?

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i graj w Fantasy Lidze! >>

Za nami pierwsze kilkadziesiąt godzin 2021 roku – na jakie rzeczy w polskiej koszykówce czekamy, jakimi historiami w tym roku będziemy żyli i co będzie nas ekscytowało?

Milicić vs Tabak

To, co w poprzednim roku zabrała nam pandemia, powoli zaczyna oddawać i być może nawet z nawiązką. Dwóch najlepszych trenerów ostatnich 5 lat zmierzy się ze sobą co najmniej raz, ale nie oszukujmy się – czekamy na playoffową serię z bezpośrednim pojedynkiem obu panów.