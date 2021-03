Konferencja MIT – skarb dla analityków sportu

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Za mniej niż miesiąc, 8 i 9 kwietnia po raz 15. odbędzie się MIT Sloan Sports Analytics Conference. Tym razem w nieco innej formie, bo sympozjum z kampusu uczelni Massachusetts Institute of Technology przenosi się do Internetu sam-wiesz-z-jakiego-powodu.

Konferencja w Bostonie nie jest oczywiście jedyną, która porusza tematykę sportu, analityki czy zarządzania, ale w świecie nerdów jest jak Freddie Mercury u swojego szczytu kariery. To gwiazda rocka wśród konferencji.

O co tyle szumu?

To ludzie nadają wartość rzeczom, przedmiotom lub miejscom. Bitcoin to tylko cyfrowy zapis o mocno zmiennej cenie, którym, w przeciwieństwie do innych walut, nie zapłacisz w sklepie, choć kosztuje tysiące złotych. Kawa w Starbucksie swoim działaniem nie różni się od tej z Żabki czy McDonalda, ale tam głupio postawić swojego MacBooka. To ludzie określają co jest modne oraz popularne i tak samo jest w tym przypadku.

Kiedyś ta konferencja nie miała takiego znaczenia jak obecnie (i w mainstreamie jako wydarzenie ciągle nie ma), ale gwałtowny wzrost znaczenia analityki sprawił, że wiele oczu zwrócone jest na to, co dzieje się w marcu/kwietniu w Bostonie. Już teraz bilet na to wydarzenie kosztuje od 350 do 1000 dolarów, mimo że odbędzie się tylko w Internecie.