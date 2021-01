King po królewsku – to już musi być sukces (ANALIZA)

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i wygrywaj nagrody w Fantasy Lidze! >>

Najszerszy skład w lidze

Jeśli wszyscy w zespole ze Szczecina będą zdrowi, to trener Jesus Ramirez będzie miał do dyspozycji aż 13 zawodników gotowych do gry, którzy spokojnie w większości zespołów z PLK byliby zawodnikami w podstawowej rotacji. Żadna inna drużyna w PLK nie ma takiego komfortu, a zespołu z czołówki często grają wręcz 8-osobową rotacją.

O ostatnie miejsce w składzie walczyć będę najprawdopodobniej Dominik Wilczek (od kilku sezonów regularne, spore minuty) i Wojciech Czerlonko (przyzwoita gra w pierwszej części sezonu), co tylko dowodzi o mocy i szerokości tego składu.

Dodatkowo warto zauważyć, że King posiada graczy bardzo wszechstronnych, którzy mogą grać w wielu różnych konfiguracjach. Mateusz Zębski, Cleveland Melvin, Mateusz Bartosz, Tookie Brown, Zach Thomas – przynajmniej oni poradzą sobie na kilku pozycjach i z różnymi rywalami (Melvin w meczu z Anwilem krył chociażby Almeidę, a przecież może też bronić podkoszowych).

Wielka gwiazda