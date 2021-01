Jeremy Sochan – fantastyczne występy w Walencji (wideo i analiza)

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i graj w Fantasy Lidze! >>

– Byłem bardzo zadowolony z występów zarówno drużyny, jak i swoich. Jak na to, że z powodu CoVid-19 pojechaliśmy tam bez praktycznie żadnych przygotowań, to uważam, że graliśmy naprawdę dobrze. Niestety przegraliśmy z Barceloną, a był to mecz, który powinien zakończyć się naszym zwycięstwem – powiedział nam Jeremy Sochan.

To spotkanie przeciwko katalońskiej drużynie tak naprawdę zabrało Polakowi szansę na wywalczenie nagrody najbardziej wartościowego gracza (MVP) turnieju, którą ostatecznie otrzymał Michael Caicedo. Hiszpański skrzydłowy Barcelony akurat przeciwko Sochanowi i Ratiopharm Ulm zdobył tylko 4 punkty, lecz potem rzucił aż 29 w finałowym meczu z Joventutem Badalona.

„Cheat code”