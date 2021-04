Jarosław Zięba: Sezon trudny i rozczarowujący

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Wojciech Malinowski: Bilans GTK Gliwice to 11 wygranych, 19 porażek i ostatecznie 12. miejsce na zakończenie rozgrywek. W jednej z wypowiedzi powiedział Pan, że „ten sezon był dla nas rozczarowaniem”. Podtrzymuje Pan to?

Jarosław Zięba: Tak.

Kibiców najbardziej interesuje sytuacja trenera Matthiasa Zollnera. Czy miał Pan już z nim rozmowę podsumowującą sezon?

Nie, cały czas jest ona w planach. Nie ma w tym jednak żadnych podtekstów, po prostu na końcówkę sezonu dopadł mnie koronawirus. Dużo czasu spędziłem na kwarantannie, a taką rozmowę chciałbym odbyć w cztery oczy, podczas kolacji. Myślę, że nastąpi to w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Z jakim nastawieniem przystąpi Pan do tych rozmów?

Przez takimi rozmowami, zanim się spotkamy osobiście, to lubię napisać kilka słów do drugiej strony. Trenerowi już napisałem, że sezon był dla nas trudny i rozczarowujący. W naszej krótkiej historii w PLK był to najprawdopodobniej najgorszy sezon dla nas. Nie ze względu na zajęte miejsce, ale z uwagi na oczekiwania, jakie mieliśmy przed jego startem. Inaczej patrzy się końcową pozycję, gdy walczy się o utrzymanie, a inaczej, gdy plany są trochę większe. Wtedy 12. pozycja jest dużym rozczarowaniem.

Trener o tym doskonale wie. Poinformowaliśmy go, że chociaż ma z nami 2-letni kontrakt, to chcielibyśmy porozmawiać o rozwiązaniu umowy z nim. Wiem, że nie będzie to ani łatwa, ani przyjemna rozmowa. Trener na pewno będzie miał wiele swoich argumentów, dlaczego nam to nie wyszło. Ja jednak na dzisiaj nie widzę możliwości dalszej współpracy, to po prostu nie ma sensu.

Zrobiliśmy do przodu duży krok organizacyjny i to trener nam pokazał kilka istotnych rzeczy, który mogą pomóc. Nie jest on najstarszym szkoleniowcem, ale ma jednak sporo doświadczenia.

Rozumiem, że potwierdza Pan informacje, które pojawiały się w mediach, że w kontrakcie trenera Zollnera nie ma żadnej klauzuli, która pozwala wam go rozwiązać bez żadnych kosztów w przypadku np. braku awansu do play off?

Tak. Klauzula jest jedynie po stronie trenera, który po sezonie może nas opuścić. Jest jednak coś takiego jak „dżentelmeńskie porozumienie”, coś, co może nie jest zapisane w kontrakcie, ale padało w naszych rozmowach. Przed sezonem mówiliśmy, że mamy dwa cele – po drodze chcieliśmy zagrać w Pucharze Polski, a celem głównym był awans do czołowej „8” i gra w play off.

Trener zgodził się z tymi celami i zobaczymy, co takie słowa dają. Myślę, że żaden ambitny trener nie będzie upierał się przy pracy w organizacji, która go nie chce. Pozostaje zatem kwestia pewnych ustaleń i rozstania się.