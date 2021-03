Jak skończyć dyskusję o Zastalu?

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Kibice to wiadomo – linia podziału jest czytelna „Zielona Góra vs. reszta świata” i w Internecie wiele razy na temat długów wrzało, czy to po publikacjach kolejnych wyroków czy medialnych ekscesach Janusza Jasińskiego. Ale już w tzw. środowisku o wstydliwym temacie raczej głośno nigdy się nie mówiło.

OK, także ja takich tekstów słyszałem niby całe mnóstwo. „To nieuczciwe metody i skandal”, „wygrywali mistrzostwa za pieniądze, których nie mieli”, „biorą kolejne gwiazdy, a nie spłacają poprzednich” – takie i mnóstwo podobnych, w ciągu ostatnich lat. Od skarżących się na Stelmet zawodników PLK, od trenerów czy od działaczy konkurencyjnych klubów.

Powszechny żal, że ktoś pokonuje ich grając nie fair, połączony z – równie powszechną – niechęcią, aby o tym głośno powiedzieć, np. w wywiadzie do mediów. Kończyło się na szeptaniu po kątach, puszczaniu oka i aluzjach, więc proceder mógł sobie trwać w najlepsze. Wszyscy w lidze wiedzieli, nikt nic nie zrobił, nikt nic nie mówił.