Inny Paul Pierce – 10 rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć

1. O włos od śmierci

W 1986 roku Celtics stracili Lena Biasa. Siedem lat później zmarł Reggie Lewis. Ten tragiczny cykl prawie miał swoją kontynuację w 2000 roku, kiedy to Paul Pierce otarł się o śmierć. Jeszcze przed startem sezonu wybrał się do klubu, gdzie podczas bijatyki został 11 razy dźgnięty nożem.

Gdyby nie szybka reakcja Tony’ego Battie, to skrzydłowy Celtics pewnie by nie przeżył. Pomogła także skórzana kurtka, choć brakowało ledwie kilku centymetrów, by któryś z ciosów dosięgł serca i okazał się śmiertelny.