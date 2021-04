Grzegorz Kulka: Toczymy prawdziwe wojny

W zdecydowanej większości spotkań 2. drużyny sezonu zasadniczego był graczem pierwszej piątki - wreszcie zaliczył przełom w ekstraklasie. Grzegorz Kulka, silny skrzydłowy Legii opowiada, co zmieniła w jego karierze przeprowadzka do rodzinnej Warszawy, co daje praca z trenerem Kamińskim i w czym tkwi tajemnica sukcesu w tych rozgrywkach.