Gigantyczna wyrwa – jak Zastal może zastąpić Ponitkę? (ANALIZA)

Odejście Marcela Ponitki do rosyjskiej Parmy Perm oznacza, że Zastal traci bardzo dobrego polskiego gracza, co niewątpliwe komplikuje to sytuację klubu. Zastąpienie Marcela nie musi być sporym wyzwaniem dla zielonogórskiego zespołu, ale bardzo dużym problemem będzie zastąpienie wartości, jaką wnosił do zespołu. To może być kwestia, która będzie rzutowała na całą resztę rozgrywek tej drużyny.

