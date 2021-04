Finał PLK – gdzie Stal może górować na Zastalem?

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Gdzie Zastal może górować nad Stalą? Już jutro!

Grzegorz Szybieniecki: Trochę już tych serii omówiliśmy, więc tym razem zacznę trochę inaczej – który z zawodników Stali może być X Factorem w finale przeciwko Zastalowi? Wybory tylko nieoczywiste!

Ja od razu w tym kontekście pomyślałem o Marku Ogdenie. Zastal najwięcej siły rażenia ma pod koszem – Geoffrey Groselle i Rolands Freimanis to mniej więcej 40 punktów co mecz dla rywali i ktoś będzie musiał się im przeciwstawić. Trener Igor Milicić będzie na pewno próbował swoimi sztuczkami w defensywie przeszkadzać gigantom z Zielonej Góry, ale choćby postawa podkoszowych Stali na zbiórce już nie będzie zależało o taktycznych szachów. Tutaj dużą rolę będzie miał właśnie Ogden, który jest największym i najbardziej atletyczny wysokim po stronie zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego.

Równie mocno Stal będzie potrzebowała jego punktów bliżej obręczy, tak by nie zatracić się w rzucaniu z dystansu, co już kilka razy miało miejsce. Ogden dynamicznie atakujący obręczy to rzecz, jaką będzie chciał w tej serii widzieć trener Igor Milicić. No i zbiórki w ataku – nie od dziś wiadomo, że Chorwat lubi, jak jego zespół jest agresywny na deskach i tutaj też naprawdę dużo pracy będzie do wykonania.

Dla mnie Mark Ogden może być 2-3 najważniejszym graczem Stali w tej serii – a dla ciebie kto X Factorem?

Jacek Mazurek: Jeśli za oczywisty typ uznamy Smitha/Kella graczy, którzy są pierwszymi opcjami w ataku, lub Garbacza czy Florence’a, czyli zawodników pasujących do gry przeciwko Zastalowi to faktycznie możemy przyjąć, że Mark Ogden może być X factorem.

Moim wyborem jest jednak Denzel Andersson, który może nie pełni w tej ekipie wiodącej roli, natomiast jest spoiwem, które łączy strefę podkoszową i obwodową. Jest idealnym fitem dla Josipa Sobina, który musi mieć obok siebie rzucającą czwórkę.

Zresztą pokazują to liczby. Stal z duetem Sobin-Andersson na boisku jest o 16.6 punktu na 100 posiadań lepsza od rywali. Gdy Sobin dzieli parkiet z innym silnym skrzydłowym, ten wskaźnik spada już tylko do 6.9 punktu na 100 posiadań.