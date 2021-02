EuroNudy zamiast eliminacji

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Zacznijmy od liczb. Do FIBA Europe należy 49 federacji – w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw wzięło udział 41 z nich, z czego 17 walczyło w prekwalifikacjach. 8 z nich awansowało do właściwych kwalifikacji, gdzie łączna liczba zespołów wyniosła 32. Awans wywalczyły 24 z nich, czyli 75 procent biorących udział.

To kompletny absurd, zwłaszcza że w okienkach grały również cztery reprezentacje, które miały zapewniony udział jako współgospodarze. Sama pogrubiona powyższa liczba mówi niemal wszystko, ale warto popatrzeć na te eliminacje bardziej szczegółowo, bo wtedy można się dobitnie przekonać, dlaczego były synonimem nudy.

Brak niespodzianek