Dlaczego Zastal? Dlaczego Śląsk? (dyskusje o playoff)

Jacek Mazurek: Przed nami druga runda playoffów. Tak jak się spodziewaliśmy, Zastal miał problemy z pokonaniem Spójni i tak jak się spodziewałem – Śląsk uzupełnia tę parę. Po zakończeniu rundy zasadniczej Zastal był pierwszy, jeśli chodzi o liczbę oddanych trójek natomiast Śląsk dopiero 15. i mało brakowało a zająłby ostatnie miejsce.

Czy drużyna Vidina może podjąć wyzwanie i oddawać 30 rzutów z dystansu na mecz jak Zastal, czy będzie grała swoją koszykówkę, która doprowadziła ich do świetnego miejsca przed playoffami?

Grzegorz Szybieniecki: Wydaję mi się, że jest to kwestia planu defensywnego trenera Żana Tabaka. Zakładam, że Zastal będzie dążyć do tego, by murować pod koszem i jednocześnie oddawać pozycje na obwodzie Szlachetce czy Jovanoviciowi, nawet jeśli trafią kilka rzutów.