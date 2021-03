Dlaczego Stal? Dlaczego Start? (dyskusja o playoff)

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Grzegorz Szybieniecki: Trener Żan Tabak powiedział ostatnio w głośnym wywiadzie dla ostrowskiej klubowej telewizji, że Stal traktuje jako najpoważniejszego rywala do złota. No trudno się nie zgodzić, Igor Milicić to gwarancja świetnego przygotowania do serii i usprawnień w jej trakcie. Pisałeś ostatnio o Stali w samych superlatywach, to co – pierwsza runda to formalność?

Jacek Mazurek: Myślę, że w tegorocznych playoffach nie będzie czegoś takiego jak formalność. Jest dużo więcej niewiadomych, jest COVID-19, który może wywrócić serię z powodów kadrowych. Są wyjątkowo wyrównane drużyny, nawet ósma Spójnia może zaskoczyć Zastal i wygrać chociaż jeden mecz, o czym pisaliśmy ostatnio.

Do tego wszystkiego, mamy wyjątkowo silną przewagę własnego parkietu, jakiej nie widzieliśmy od wielu, wielu lat. Dużo nowych zmiennych może zwiększyć losowość playoffów.

Rzeczywiście, napisałem sporo pochlebnych słów pod adresem Stali, bo trzeba oddać, że zrobiła bardzo duży postęp w trakcie sezonu. Szczególnie ofensywnie wygląda świetnie i nie ustępuje atakowi zespołu Zielonej Góry, a właściwie to go przegania.

Skoro Stal to jedna z dwóch najmocniejszych drużyn w playoffach, więc w serii Startem Lublin będzie faworytem. Ostrowianie mają dużo argumentów i ta drużyna zaczyna wyglądać “po miliciciowemu”, a to z perspektywy Stali dobry prognostyk na najbliższe tygodnie. Nawet nasze przedsezonowe narzekania dotyczące braku mocnych Polaków można odłożyć na półkę, bo Jakub Garbacz ma świetny sezon, Jarosław Mokros też gra w ostatnich tygodniach najlepszą koszykówkę w życiu i jest jeszcze Maciej Kucharek, który może dostać minuty zadaniowca.

Skoro jest tak dobrze to, co może pójść nie tak w pierwszej rundzie tej ekipie?