Dlaczego Śląsk? Dlaczego Trefl? (dyskusja o playoff)

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Dlaczego Zastal, dlaczego Spójnia? Dyskusja o tej parze TUTAJ >>

Dlaczego Stal, dlaczego Start? Dyskusja o tej parze TUTAJ >>

Grzegorz Szybieniecki: Trefl z piątego miejsca, bez przewagi parkietu, ale mocno się zastanawiam, czy to właśnie czasem nie sopocianie są faworytem tej serii. Bilans wyjazdowy lepszy niż w domu, coraz lepszy Radicević, fizyczność, Omot w gazie i Paweł Leończyk łapiący formę po Covidzie. Jest czym straszyć!

Jacek Mazurek: Tak, mają dość głęboki, wyrównany skład, 9. gracz rotacji nie odstaje dramatycznie poziomem. Czy są faworytem? Tu już nie byłbym taki pewien. Bukmacherzy dają zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo Śląskowi. Obie ekipy mają dość wrażliwe punkty w swoich drużynach.

Moje pierwsze skojarzenie z Treflem w tym sezonie to słowo ‘inconsistent’, czyli niekonsekwentny, niestały. Trefl miał bardzo dobre mecze przeciwko mocnym ekipom, żeby chwile później przegrać spotkanie z kimś zdecydowanie słabszym. Wygrana ze Śląskiem, a później porażka z GTK, wygrana z Kingiem, porażka z osłabioną Legią.

To, co próbuje tu przekazać widać również w statystykach. Użyłem współczynnika zmienności, żeby sprawdzić, czy to tylko moje odczucie, czy faktycznie tak wygląda sezon sopocian. Współczynnik zmienności pokazuje, jak bardzo rozproszone i zróżnicowane są wyniki. Mówiąc po polsku – staram się zbadać, której drużynie często zdarzają się mecze skrajne w ofensywie i defensywie.

Okazuje się, że Trefla ma 2. najwyższy współczynnik zmienności dla ataku i najwyższy, jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno atak, jak i obronę. Jest mielibyśmy opisać sezon każdej drużyny jakimś utworem literackim, to do Trefla idealnie pasuje “Doktor Jekyll i pan Hyde”. Jednego dnia morduje Śląsk Wrocław, a drugiego nie potrafi poradzić sobie z GTK. Pytanie, którą wersję Trefla zobaczymy w playoffach? Dlatego ciężko mi widzieć ich w roli faworyta w tym starciu.

Pomówmy o newralgicznych punktach obu drużyn. Nie wiem, czy oglądałeś marcowy mecz Trefl – Legia. Drużyna Wojciecha Kamińskiego musiała grać bez Earla Watsona i wyszła z Lichodniejem na 5. Rosjanin trafił 3 trójki, ustawił mecz i Marcin Stefański długo szukał na niego odpowiedzi.

Olejniczak/Leończyk to nie jest dobra para do obrony rzucających za 3 centrów, a takim graczami są Aleksander Dziewa i Ben McCauley. Polak trafia 33 proc., a Amerykanin jest 7/14 (50 proc.) z dystansu, to wartości jak najbardziej zachęcające do rzucania.

Śląsk jest dobry z Olkiem na pozycji centra. Czy Oliver Vidin nie pójdzie właśnie w tę stronę? Musiałby wyjść poza schemat, bo do tej pory jako drużyna mają 15. miejsce w rzutach za 3. Czy Olejniczak, mierzący 213 centymetrów, poradzi sobie z obroną na dystansie?