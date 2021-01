Dlaczego Przemysław Frasunkiewicz pasuje do Anwilu? (ANALIZA)

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty i graj w Fantasy Lidze! >>

Charakter? Właściwy

W Internecie bardzo często wypowiedzi trenera Przemysława Frasunkiewicza budzą wielkie emocje – a to na konferencji powiedział coś nietypowego, a to w wywiadzie coś kontrowersyjnego. Jednym podoba się sposób w jakim opowiada o koszykówce i swoim zespole, drudzy krytykują go za zbytnią bezpośredniość i słabą dyplomację.

Na końcu jednak, sumując wszystkie opinie, trener Frasunkiewicz postrzegany jest jako dość trudny charakter, bardzo zawzięty, uparty, może nawet buńczuczny, z którym może być ciężko się dogadać.