Chris Smith – doskonały transfer w Ostrowie

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Bohater meczu z Węgrami

Chris Smith zaliczył fantastyczny występ w pierwszy spotkaniu FIBA Europe Cup przeciwko węgierskiemu Szolnoki Olaj. Amerykanin zdobył 23 punkty i zebrał 9 piłek, a Stal ostatecznie wygrała 90:80, choć wyniki trzeba drżeć w ostatnich minutach czwartej kwarty (więcej TUTAJ>>).

Na ratunek wtedy przybył jednak właśnie Smith, który trafił arcyważną trójkę, która przełamała wynik i zbudowała ostrowian na ostatnie fragmenty meczu. Amerykanin tym spotkaniem udowodnił także, że jest gotowy do gry na pozycji numer 4 w niskich ustawieniach i zespół w tym czasie nie będzie miał problemów ani ze zbiórką, ani z fizycznością.

Chwalony transfer

Już latem, po pierwszych meczach sparingowych, transfer Chrisa Smitha oceniać można było pozytywnie. Od razu rzucał się w oczy bardzo dobry rzut ze statycznej pozycji i atletyzm, który mimo brak kilku centymetrów pozwala mu swobodnie grać na wielu pozycjach.

Sprowadzenie Smitha do Ostrowa trzeba pochwalić także pod kątem dobrania tego gracza do całej układanki. Amerykanin jest typem zawodnika, który nie potrzebuje piłki w rękach do tego, by być efektywnym, co było istotne przy parze Taurean Green – James Florence. Świetnie rzuca po akcjach typu catch and shoot, dobrze ścina do kosza i biega do kontry.