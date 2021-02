Anwil vs. Polski Cukier – derby ostatniej szansy

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

W tym niezwykłym sezonie PLK jedną z najbardziej niezwykłych sytuacji jest to, że Anwil Włocławek (bilans 8-15) i Polski Cukier Toruń (9-14) wciąż uczestniczą w walce o play off. Mówimy przecież o zespołach, z których jeden wygrał zaledwie raz w ostatnich 9 spotkaniach, a drugi przegrał wszystkie 12 spotkań wyjazdowych.

Wtorkowe derby w Hali Mistrzów (początek o godz. 17:35) spowodują jednak, że realnie tylko jedna z tych ekip zachowa szanse walki o miejsce w pierwszej „8”, dające grę w play off.

Co w takim meczu może mieć większe znaczenie w kwestii wygranej – elementy stricte koszykarskie i taktyczne, czy może cechy wolicjonalne i charakter?

– Myślę, że pół na pół. Można sobie wykreować łatwe, otwarte rzuty, których się jednak nie trafi, ale nadrobi się to walką o piłki niczyje, zbiórkami w ataku, czy szybszym powrotem do obrony. To w większości wynika z charakteru, jak dla mnie oba te elementy mają zatem 50-procentowe znaczenie – odpowiedział Przemysław Frasunkiewicz, pierwszy trener Anwilu Włocławek.