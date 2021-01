Andrzej Mazurczak: Wszystko zaczyna się od treningu

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Wojciech Malinowski: Po niespełna 4 latach ponownie otrzymałeś powołanie do reprezentacji Polski, na razie do jej szerokiego składu. Byłeś tym zaskoczony, czy może miałeś sygnały, że to nastąpi?

Andrzej Mazurczak: Gdy przyjechałem na kadrę za pierwszym razem, to złapałem dobry kontakt z trenerem Mike’em Taylorem i potem cały czas go utrzymywaliśmy, nie tylko zresztą w kwestiach sportowych. Zawsze mogłem na niego liczyć. Pamiętam też, że przyjechał do mnie, gdy grałem w Niemczech (sezon 2017/18 – red.).

Kontakt utrzymywaliśmy również w tym roku, ale nic nie wspominał, że znajdę się w kadrze. O tym nie rozmawialiśmy. Wiem jednak, że oglądał moje mecze, a po nich mówił mi, jak wyglądałem, czy co powinienem grać. Po prostu mnie wspierał. Ciężko mi ogólnie powiedzieć, czy jestem tym powołaniem zaskoczony.

Jak się o nim dowiedziałeś?