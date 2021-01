Andrzej Kierlewicz: Komfort jest dobry na chwilę

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Pamela Wrona: Pruszków jest niebezpieczny również poza boiskiem – już trzech trenerów straciło posadę bezpośrednio po meczu z wami…

Andrzej Kierlewicz: Mam nadzieję, że wszyscy traktują to z przymrużeniem oka i nie widzą w tym problemu. Mój przyjaciel Piotr Bakun po naszym meczu został rzeczywiście zwolniony, natomiast, czy to nasza zasługa? (śmiech). To musi zadziałać wiele czynników, aby była taka decyzja zarządu. A że akurat po naszych meczach…

9 zwycięstw z rzędu, to najlepsza seria w historii klubu – czego było potrzeba, aby być w tym momencie na 6. miejscu w tabeli?