Alessandro Magro: Chciałbym wrócić do Dąbrowy

Wojciech Malinowski: Sezon skończyliście z bilansem 14 zwycięstw i 16 porażek, co dało 9. miejsce na koniec rozgrywek. Czy jest to dobry wynik?

Alessandro Magro: Przede wszystkim zrealizowaliśmy pierwszy i najważniejszy cel, którym dla MKS-u było utrzymanie się w lidze. Oczywiście mieliśmy swoje problemy w początkowej części sezonu, ale było to też czymś, o czym rozmawialiśmy wcześniej w klubie. Sezon zaczęliśmy bowiem z jednym zawodnikiem zagranicznym poniżej limitu, a także z kilkoma ryzykownymi wyborami graczy.

Daliśmy sobie jednak czas do stycznia, gdy mieliśmy lepiej poznać i zrozumieć to, jaki to może być dla nas sezon i o jaką pozycję możemy w jego trakcie powalczyć. W pierwszych miesiącach mieliśmy jednak problemy z chemią w zespole, kontuzjami, a także poziomem gry niektórych zawodników i ich przystosowaniem do tego, czego od nich wymagaliśmy.

Dodatkowym utrudnieniem była długa seria spotkań wyjazdowych. Nie spodziewałem się jednak aż tylu porażek (7 z rzędu – red.) na rozpoczęcie sezonu, gdyż podczas okresu przygotowawczego wyglądaliśmy przyzwoicie.

Potem po problemach i przerwie spowodowanej CoVid-em byliśmy jednak w stanie wygrać z niezwykłych okolicznościach z Anwilem we Włocławku, co ruszyło nasz sezon z miejsca. Ludzie zresztą pytają się mnie, co się u nas zmieniło w ostatnich miesiącach i nie jest na to mi łatwo odpowiedzieć. Sposób i poziom treningu, czy zaufanie do systemu – to akurat nie uległo zmianie.

Zmienił się za to poziom pewności siebie wśród zawodników, a także w trakcie sezonu poprawiała się jakość naszej gry. Na początku mieliśmy w składzie Sachę Killeya-Jonesa i Ivana Karacicia, jednak szybko okazało się, że ten drugi gracz praktycznie nie może nam pomóc z powodu problemów z kontuzją kolana. W pierwszym meczu sezonu w Szczecinie było już widać po kilku minutach, że nie jest w stanie wnieść do zespołu to, czego potrzebowaliśmy.

Z kolei Sacha to niewiarygodny talent i gracz obdarzony wielkimi umiejętnościami. Jednak jego styl gry nie współgrał idealnie z tym, co chcieliśmy grać i co na parkiecie próbowali realizować inni zawodnicy.

Po jego niezwykle pechowej kontuzji w końcówce meczu w Toruniu zdecydowaliśmy się przebudować drużynę, co było początkiem pozytywnych zmian w zespole i lepszej współpracy na boisku pomiędzy graczami.