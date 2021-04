Aleksander Dziewa kontra centrzy – teraz Groselle!

Dołącz do Premium – czytaj całe teksty! >>

Przed playoffami miałem duże oczekiwania co do rywalizacji w parze Śląsk – Trefl. Spodziewałem się tam kilka ciekawych historii i pojedynków. Dwie rzadko rzucające za 3 punkty drużyny, Vidin vs Stefański, Ramljak vs Omot, Szlachetka vs Kolenda, a na parkiecie wyjątkowo dużo reprezentantów Polski na metr kwadratowy.

Wisienką na torcie był pojedynek Dominika Olejniczaka oraz Aleksandra Dziewy i nie była to tylko walka o to, kto awansuje do drugiej rundy i kto wygląda lepiej w kontekście powołań do reprezentacji Polski. Także tego, jak Dziewa wygląda na tle typowego centra.

Dziewa vs Niedźwiedzki

Nie poruszaliśmy z Grześkiem tego tematu w naszej zapowiedzi serii, ale Olek Dziewa miewa kłopoty z dużymi centrami. Z biegiem czasu dostaje coraz więcej czasu na pozycji środkowego. Oliver Vidin przed sezonem mówił, że Polak jest gotowy do gry jako center i chce, żeby więcej minut spędzał właśnie na tej pozycji.

Nie jest to żadna nowość, bo już w pierwszej lidze grał pod samą obręczą. Wcześniej Radosław Hyży w swojej ofensywnej koszykówce widział Dziwę na 5, ale trzeba zauważyć, że na zapleczu PLK nie ma wielu klasycznych centrów. Często tę pozycję wypełniają silni skrzydłowi, a gdy już w 1. lidze pojawiają się typowi centrzy, to najczęściej dominują ligę.